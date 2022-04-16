Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 14:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da Phaselis Tüneli açıldı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da Phaselis Tüneli açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışa video konferansla katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
-Salgın ve savaş krizlerinin ortasında yatırımıyla, ihracatıyla büyüyen bir Türkiye fotoğrafına sahip olmamızı bu altyapıya borçluyuz. Bugün yaşadığımız sıkıntıları ileriki günlerin bedeli olarak görüyoruz.
Enerjiden gıdaya kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır.
Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız. Devletimiz ihtiyacı olan herkesin yanındadır. Ekonomide de üretim tarafından işler iyi gidiyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Antalya Recep Tayyip Erdoğan
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