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İHA 16.12.2024 01:05

Personel alım ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Yargıtay Başkanlığına personel alım ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Personel alım ilanları Resmi Gazete’de yayımlandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, bakanlık merkez teşkilatında boş bulunan kadrolara sözlü sınav ile 35 Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak.

İlanda belirtilen bölümlerden lisans diploması olan ve ilgili Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) 70 puan ve üstü alan adaylar başvurabilecek.

Adayların İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) asgari (C) düzeyinde dil yeterliliği bulunması istenecek.

Adaylar detaylı bilgilere bakanlığın internet sitesinden ulaşabilecek.

Dışişleri Bakanlığı 12 uzman yardımcısı alacak

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığından yayımlanan ilana göre ise yarışma sınavı ile 12 adet Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alımı yapılacak.

Adayların en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İletişim Fakültesi ile fakültelerin Gıda Mühendisliği bölümü, Avrupa Birliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakültelerden ve/veya bölümlerden mezun olması şartı aranacak.

Ayrıca adaylar 35 yaşından büyük olamayacak ve belirtilen KPSS puan türlerinin herhangi birinden asgari 80 puan almış olması ve YDS sınavından İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden en az (B) düzeyinde puan almış olması şartı aranacak.

Tarım ve Orman Bakanlığına 99 adet uzman yardımcısı alınacak

Resmi Gazete’de yayımlan ilan ile birlikte, Tarım ve Orman Uzman Yardımcılığına 99 adet alım yapılacak. Adayların belirtilen KPSS puan türünden asgari 70 puan alması zorunlu olacak ve son beş yıl içinde İngilizce, Rusça veya Çince dillerinden YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olması şartı aranacak.

Adaylar 35 yaşından büyük olamayacak ve en az dört yıllık eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olma şartı aranacak.

Yargıtay Başkanlığına 70 personel alımı yapılacak

Yargıtay Başkanlığına 70 personel alımı Ayrıca Resmi Gazete’de Yargıtay Başkanlığından yayımlanan ilan ile toplam 70 adet personel alımı gerçekleştirilecek.

Adayların başvuracakları pozisyona bağlı olarak ilgili KPSS sınavından en az 70 aşçı ve bulaşıkçı pozisyonları için ise 60 puan alması ve son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olması istenecek.

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