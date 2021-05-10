Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Pençe-Yıldırım operasyonunda 4 odalı mağara tespit edildi
[Fotoğraf: AA]
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde teröristler tarafından kullanılan 4 odalı mağara tespit edildi. 50 teröristin barınabileceği genişlikte olduğu değerlendirilen mağarada çelik kapıyla ayrılmış rehine odasının da bulunduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 4 odalı ve 50 teröristin barınabileceği genişlikte olduğu değerlendirilen mağarada çelik kapıyla ayrılmış rehine odasının da bulunduğu belirlendi.
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait 4 odalı bir mağara tespit edildi. Mağarada havan mühimmatı ve EYP'ler ele geçirildi. pic.twitter.com/7whgrtdnwc— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 10, 2021
Mağarada yapılan aramada 81 ve 100 milimetrelik 10 havan mühimmatı ile basma düzenekli 9 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.
Mağara tahrip edildi, ele geçirilen mühimmat ve EYP'ler imha edildi.
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