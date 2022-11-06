Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 08:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
[Fotograf: TRT Haber]
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.
Yapılan açıklamada, “Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 05 Kasım 2022 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanarak hastanede tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Fırat Güner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.
November 6, 2022
Etiketler: PKK/KCK PKK/YPG Şehit Terör Örgütü Terörle Mücadele
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