Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK''nın kullandığı 200 ve 300 metre uzunluğunda iki ayrı mağara tespit edildi.

Mağarada yapılan incelemelerde, 11 AK-47 piyade tüfeği, 3 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 doçka makineli tüfek, 2 dragunov keskin nişancı tüfeği, 69 el bombası, 2 bin 500 hafif silah mühimmatı, 1 büyük telsiz, 1 küçük telsiz ve çok sayıda EYP yapım malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen 49 EYP ise olay yerinde imha edildi.