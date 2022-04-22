Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 11:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Kilit'te 42 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi.
Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye yükseldiğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları Son Dakika
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