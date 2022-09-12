Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti MYK öncesi genel merkez girişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Pençe-Kilit Operasyonu'nda gelinen son durum hakkında bilgi verdi.

Bakan Akar, şunları kaydetti;

Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımız var onlara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelemiz terörü yerinde kaynağında yok etmek stratejisine dayalı olarak ve artan bir tempoda taaruzi bir anlayışla devam edecek. İnşallah son teröristi etkisiz hale getirene kadar devam edecek. Daha önce yıllarca teröristler tarafından kullanılan barınaklar, sığınaklar, sözde karargahlar var. Bunların hepsi teröristlerin başına yıkıldı yıkılıyor. Bunların hepsi tek tek temizlendi temizleniyor. Daha önceden girilemez, çıkılamaz diye bir anlayış vardı. Mehmetçik çok şükür bütün girilemez denen yerlere girdi, çıkılamaz denen yerlerden çıktı. Bu mücadeleyi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Pençe-Kilit operasyonlarında şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/Vnn4TpJDpn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 12, 2022

"Teröristlerin elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyorlar"

Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyorlar. Teröristlerin elebaşları bunu anladılar. Teröristler hiç bir gelecekleri olmadığını görmeleri lazım. Türk adaletine sığınmaktan başka çareleri yok. Mücadelemiz yoğun bir şekilde sürüyor. Pençe-Kilit'te mücadelemiz yoğun bir şekilde deva ediyor. 178. günündeyiz bugün. 400'den fazla sığınak, mağara tek tek Mehmetçik tarafından temizlendi. 2000'den fazla da mayın ve el yapımı patlayıcı, alçakça yerleştirilmiş patlayıcılar tespit edildi ve bunlar imha edildi. Bu manada Mehmetçik büyük bir mücadele veriyor. Biz asil milletimizi, Kürdü ile Türkü ile 85 milyon vatandaşımızı bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız.

"371 terörist etkisiz hale getirildi"

Bu manada çalışmalarımızı sürdürüyoruz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele sürecek. Pençe-Kilit Operasyonunda şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi. Bu devam edecek. Arazinin yapısı çok sert olması nedeniyle birçok teröristin cesedine de müteakip operasyonlarda rastlıyoruz. Bu rakamın 371'den fazla olduğunu söylemek yanlış olmaz.