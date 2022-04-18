Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece itibarıyla karadan ve havadan başlatılan Pençe Kilit Operasyonu’nda terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe indirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, twitter hesabından, "Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Gece boyunca terör hedefleri tam isabetle vurulurken Bordo Bereliler ve komandolar da hem karadan hem de hava hücum harekatları ile teröristlerin inlerine girdi." ifadelerini kullanarak operasyona ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.

Hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu

Operasyon öncesinde PKK/KCK örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedefler hava harekatı ile ateş altına alındı. Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurları tarafından da belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu.

Hava kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolar ve özel kuvvet unsurlarının karadan sızdığı ve hava hücum harekatı ile bölgeye intikal etti.

MSB'den yapılan açıklamada, "Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek icra edilen bu harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe indirilmiştir. Harekat sırasında sivillerin, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilen bu operasyonda sadece teröristler hedef alınmaktadır. Asil milletimizin bağrından çıkan TSK tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.