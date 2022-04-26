Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 14:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu Sözleşmeli Er Yunus Kalkan'ın şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sözleşmeli Er Yunus Kalkan'ın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğu ve 4 askerin yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısında kahraman silah arkadaşımız İs.Söz. Er Yunus Kalkan şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" dendi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Şehit
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