Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 12:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 4 asker şehit oldu
MSB, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya ve Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli ve Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.
May 24, 2022
Teröristlerle çıkan çatışmada, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
May 24, 2022
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