Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya ve Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli ve Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

Teröristlerle çıkan çatışmada, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.