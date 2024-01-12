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Gündem
TRT Haber 12.01.2024 21:51

Pençe Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu

Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 5 asker şehit oldu. Çatışmada ağır yaralanan 1 asker daha kurtarılamayarak şehit düştü.

Pençe Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından 5 askerin şehit olduğunu açıkladı. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

Yaralı askerlerden birisi şehit oldu

Yaralı askerlerden birisi daha şehit oldu. Şehit askerlerin sayısı 6'ya yükseldi. 

2'si ağır 7 yaralı askerin tedavisine devam ediliyor.

"12 terörist etkisiz hale getirildi"

Ayrıca temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

 

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