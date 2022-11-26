Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu ve Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir'in şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı.

Yaralıların derhal hastaneye sevk edildiği ve tedavilerine başlandığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da açılan şifalar dileriz" sözleri yer aldı.

Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde

ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası açılışı sebebiyle Konya'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2 askerin şehit olduğu haberi üzerine hemen kentten ayrılarak Ankara'ya geçti.

Bakan Akar, TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı gerçekleştirdi.

Bir asker yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.