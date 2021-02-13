Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye çıktı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde devam eden harekat ile teröristlerin inlerinin başlarına yıkılmaya devam edildiği vurgulanarak, "Bölgede tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Gara’da etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi." denildi.