Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 13:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Kartal-2'de 42 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42 oldu.
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye çıktı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde devam eden harekat ile teröristlerin inlerinin başlarına yıkılmaya devam edildiği vurgulanarak, "Bölgede tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Gara’da etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi." denildi.
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