Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 17:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Kartal-2'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu.
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