Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 10:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39'a yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde Pençe Kartal-2 Harekatı'nın devam ettiği hatırlatıldı.
Açıklamada, bölgede tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği, böylece Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısının 39'a çıktığı belirtildi.
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