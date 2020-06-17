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Pençe Kaplan Operasyonu başladı
[Fotoğraf: Arşiv]
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu'nun başladığını, "Kahraman komandolarımız Haftanin'de" mesajıyla duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.
Bu arada MSB tarafından "Pençe Kaplan Operasyonu"na ilişkin ilk görüntüler de paylaşıldı.
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