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Pençe Harekatı'nda toplam 129 terörist etkisiz hale getirildi02 Ekim 2019 Çarşamba 19:08 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 19:15
Pençe Harekatı'nda Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu.
Pençe Harekatı'nda terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 129 olduğu bilgisini paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu."
Kaynak: TRT Haber
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