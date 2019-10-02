Pençe Harekatı'nda terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 129 olduğu bilgisini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatlarında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 129 oldu."

Kaynak: TRT Haber