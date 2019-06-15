Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar başarılı şekilde devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı kapsamında 1 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Açıklamada harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 49 olduğu belirtildi.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 1 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirilerek toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/hwLKIpwvTA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 15 Haziran 2019
Kaynak: TRT Haber