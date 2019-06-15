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Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu

15 Haziran 2019 Cumartesi 14:22 - Son Güncelleme 15 Haziran 2019 Cumartesi 14:33

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde Hakurk'a yapılan Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49'a yükseldi.

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar başarılı şekilde devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı kapsamında 1 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 49 olduğu belirtildi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 1 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirilerek toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/hwLKIpwvTA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 15 Haziran 2019

Kaynak: TRT Haber Etiketler: Pençe Harekatı milli savunma bakanlığı Irak Hakurk

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