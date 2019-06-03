Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı başarılı şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, Pençe Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yaptı.

Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu. https://t.co/27s5f3lsFR#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/gAYhPpXCiO