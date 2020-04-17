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Pekcan: Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 500 bin liraya kadar ceza verebilecek
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik inceleme yapacak, 500 bin liraya varan idari para cezası uygulayabilecek" dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 15:53
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