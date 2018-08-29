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Parkta oynayan çocuğun yaralanması olayına müfettiş

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Pendik'te bir çocuğun parkta açılan ateş sonucu yaralanması olayıyla ilgili müfettiş görevlendirdi.

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Parkta oynayan çocuğun yaralanması olayına müfettiş

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