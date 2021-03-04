Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, "Hakikatten ilginç bir dönemde gerçekleşiyor bu ziyaret. Pandemi döneminde Papa'nın tüm ziyaretleri iptal edilmişti. Bir yandan güvenlik kaygıları bir yandan da pandemi kaygıları da söz konusu. Ancak her iki tarafta gerçekleşecek ziyaretten memnun" dedi.

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş @trthaber’in sorularını yanıtlıyor. https://t.co/ABTljhNELM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 4, 2021

"Irak'ın da Vatikan'ın da önem verdiği bir ziyaret"

Papa Francis'in ziyaretinin Irak ve bölge açısından önemini değerlendiren Göktaş, "Irak'ın da Vatikan'ın da önem verdiği bir ziyaret bu. Müslümanlarla katoliklerin ilişkisi açısından önemli bulunuyor."

"Papa'nın vereceği mesajlara dikkat çeken Göktaş, "Ziyaretin hem siyasi hem ruhani boyutları olacak. Irak maalesef medyanın gündemine tatsız hadiselerle taşındı. Bu ziyaret vesilesiyle Irak pozitif bir gündemle dünya basınında yer alacak."