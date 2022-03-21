Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 14:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Özlem Ağ'ı bıçaklayan sanığı tahliye eden hakim ve savcı için karar
Hakimler ve Savcılar Kurulu, eşini 23 yerinden bıçaklayan kişinin tahliyesine karar veren hakim ile davanın savcısının görev yerini değiştirdi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, boşanma aşamasında olduğu eşini 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ın tahliye edilmesiyle ilgili savcı ve hakim hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti.
HSK İkinci Dairesi, soruşturma sonuçlanana kadar hakimin Şırnak Silopi'ye, savcının ise Bitlis Mutki'ye geçici olarak görevlendirilmesine karar verdi.
Özlem Ağ, Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde, 1 Nisan 2021'de boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanmış, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.
Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuklanan Samet Ağ, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Samet Ağ, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar tutuklanmıştı.
Etiketler: Adalet Bakanlığı HSK Kadına Şiddet
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