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Gündem
AA 11.07.2023 11:22

Özkan Uğur için AKM'de tören düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığının ardından 69 yaşında vefat eden sanatçı Özkan Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene katıldı.

Özkan Uğur için AKM'de tören düzenlendi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tören öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir sanatçımıza veda ettiğimiz bir gün. Özkan Uğur sanatçı unvanını layıkıyla taşıyabilen çok önemli bir sanatçımızdı" dedi.

Uğur gibi sanatçılara veda etmenin zor olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Hem müziğin efsanesi hem de ekranların, sinema perdesinin en doğal karakterlerinden biriydi. Geçmişte, günümüzde ve gelecekte de sanatçılarımıza örnek olacak çok değerli bir yetenekti. Böyle değerli sanatçıların yerini doldurmak maalesef çok güç oluyor. Başta değerli ailesi olmak üzere tüm sanatçılarımıza, yakın dostlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun"

Özkan Uğur için AKM'de tören düzenlendi

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Alagöz, Çağla Şikel, Yılmaz Erdoğan, Ozan Güven, Cem Yılmaz ve çok sayıda sanatçı katıldı.

Törende konuşan Mazhar Alanson, Özkan Uğur'a şarkı sözleriyle veda etti.

Törende Özkan Uğur'la ilgili bir film de gösterildi. Salonda sanatçıların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Özkan Uğur'un cenazesi, bugün öğle vaktinde Taksim Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

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