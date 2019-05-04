YPG/PKK’lı teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden yaptıkları atışlar sonucunda bir asker şehit olmuş, bir asker de yaralanmıştı.

Bu saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri hem Fırat Kalkanı bölgesinde hem de Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki teröristlerin bulunduğu birçok noktayı eş zamanlı olarak vurmaya başladı.

Hem Maaranaz bölgesi hem de Melkiye bölgesinin yanı sıra, Minnag, Şeyh İsa kırsalındaki noktalar bir bir vuruldu. Vurulan noktalarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtiliyor.

Özgür Suriye Ordusu’na bağlı güçler de doçkalarla Tel Rıfat’la Azez arasındaki noktada teröristlerin bulunduğu bölgeleri ateş altına aldı.

#SONDAKİKA



ÖSO güçleri Maranez'e doğru ilerliyor. Tel Rıfat'ta terör hedefleri vuruluyor. ÖSO, terör hedeflerine yönelik operasyon başlattı. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu operasyon bölgesinden aktardı.https://t.co/KTJotDQVF7 pic.twitter.com/siILQkIMJn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 4, 2019

ÖSO bölgeye operasyon başlattı. Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Maaranaz köyünü terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı. TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu, detayları operasyon bölgesinden aktardı.

#SONDAKİKA

Özgür Suriye Ordusu, Maaranaz köyünü YPG/PKK'dan temizledi. Operasyonun ayrıntılarını @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu Tel Rıfat Kırsalı'ndan aktardı.https://t.co/SGoAvHtuUd pic.twitter.com/ccUpUDae4C — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 4, 2019

Kaynak: TRT Haber