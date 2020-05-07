İçişleri Bakanlığı’ndan dün Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristle ilgili yeni açıklama geldi.

500 bin TL ödülle aranıyordu

Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, arananlar listesinde 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir olduğu belirtildi.