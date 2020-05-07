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Ovacık'ta etkisiz hale getirilen terörist gri listedeydi
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri kategoride aranan Mehmet Fatih Demir olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı’ndan dün Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristle ilgili yeni açıklama geldi.
500 bin TL ödülle aranıyordu
Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, arananlar listesinde 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri Liste’de yer alan Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir olduğu belirtildi.
Etiketler: son dakika gri liste İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 7 Mayıs 2020 Perşembe 12:05
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