28 Nisan'da yakalanan 3 zanlının İstanbul İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Savcılığa çıkarılan şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Olay

Çarşamba günü şüpheli hareketler sergileyen 2 kişi, polis tarafından takibe alınmış, ellerindeki sırt çantasını bir aracın altına atarak kaçmaya çalışan zanlılar yakalanmıştı. Çantada yapılan aramada, uzaktan kumandalı ve zaman ayarlı 5 kilogram patlayıcı bulunmuştu.

Terör örgütü PKK üyesi olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin ardından bağlantılı oldukları belirlenen bir kişi daha gözaltına alınmıştı.

