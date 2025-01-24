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Gündem
AA 24.01.2025 17:09

Otel yangınına ilişkin 8 şüphelinin tutuklanması talep edildi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınanlardan 8'i savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Otel yangınına ilişkin 8 şüphelinin tutuklanması talep edildi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Buradaki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye gönderildi.

Aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 8 şüphelinin tutuklanması talep edildi.


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