Otel yangınına ilişkin 8 şüphelinin tutuklanması talep edildi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Buradaki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye gönderildi.

Aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 8 şüphelinin tutuklanması talep edildi.

Adalet Bakanı’nın duyurduğu akademisyen heyet, Kartalkaya’da incelemeye başladı



Kartalkaya'daki otelin sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras'ın da olduğu 8 kişinin tutuklanması talep edildi. Ayrıntılar @trthaber’de. pic.twitter.com/j8GeZfjQYD