OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamı genişletildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamının genişletilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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