Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Kentte alevlerle mücadelenin devam ettiği bir başka ilçe ise Gündoğmuş...

Muğla'daki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Marmaris, Milas, Köyceğiz, Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde etkisini sürdüren yangın, Bodrum ve Seydikemer'de kısmen kontrol altına alındı.

Milas'ta Fesleğen Yaylası, Ören, Kıyıkışlacık ve Akçakaya mahallelerindeki yangınlara müdahale sürüyor.

Bodrum kısmen kontrol altında

Bodrum'un Kissebükü, Yeniköy ve Çocuk Mezarlığı bölgelerindeki orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yeniden alevlenmeye karşı soğutma çalışması sürüyor.



Ekipler, Marmaris'in Orhaniye, Turunç ve Turgut Mahallerinde sarp arazide alevlerin ilerleyişini durdurdu. Yanan alanlara helikopterlerle müdahale devam ediyor.

Denizden destek sürüyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait gemiler de söndürme çalışmalarına denizden destek veriyor. Muğla'da yangınların sürdüğü Kavaklıdere ile Menteşe ilçelerinde 5 mahalle tedbir amacıyla tahliye edildi. İki ilçedeki yangınlara çok sayıda ekiple karadan ve havadan müdahale ediliyor.



Yangının geniş bir alanı etkilediği Köyceğiz'de de bir mahalle daha boşaltıldı. Seydikemer'de üç gündür etkisini sürdüren yangın ise kısmen kontrol altına alındı.

Muğla'daki yangınlara 5 uçak ve 16 helikopter desteğinde 4 bini aşkın personelle müdahale sürüyor.



Vatandaşlar ve çevre illerden gelen ekipler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Aydın Karacasu'da 350 hektar alanda etkili yangınla mücadele de devam ediyor.

Alevlerin yaklaştığı Bereketli Mahallesi'nde bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

Denizli'de de orman yangınlarına müdahale sürüyor.

