Türkiye'nin ciğerleri ormanlarımız 3 gündür yanıyor. Orman yangınlarını söndürme çalışmaları iyiye doğru gidiyor. Tüm Türkiye söndürme çalışmaları için seferber oldu.

Son olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Yangınların 57'sini kontrol altına aldık. Aktif olan tüm yangınlarda (yangınların kontrol altına alınması ve söndürülmesi) iyiye doğru bir gidiş var. pic.twitter.com/59UmWbUyAI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 30, 2021

Devam eden yangınlara itfaiye ekipleri müdahale ederken 6 ilde söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

28-30 Temmuz arasında çıkan 71 orman yangınından 57'si kontrol altına alındı. Devam eden 14 orman yangının müdahale ediliyor.

[Fotoğraf: AA-Adana]

Adana

Adana'nın Feke, Aladağ ve Kozan ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Yangınların yerleşim yerlerine ulaşmaması için, yanan alanların etrafı çevrelenmiş durumda.

Yangın nedeniyle çevredeki 7 mahallede çok sayıda ev tahliye edildi. Adana'nın Aladağ ilçesinde Boztahta mevkisinde başlayan yangın ise kuvvetli rüzgarın etkisiyle Karaisalı ve İmamoğlu ilçelerinin sınırlarına kadar ulaştı.

Adana'nın Feke ilçesinde de Karacauşağı mevkisinde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangınlara havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor.

[Fotoğraf: AA -Osmaniye]

Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki yangına müdahale havadan ve karadan sürüyor. Yerleşim yerlerine yakın olan yangın nedeniyle bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Çalışmalara bir uçak, 2 helikopter, 48 arazöz, 50 su tankı, iş makineleri ile 500 personel katılıyor.

Daha önce tedbiren boşaltılan bazı ev ve ahırlar alevlerin sıçramasıyla kullanılamaz hale geldi.

Aslantaş Gençlik Kampı'nda bulunan 180 öğrenci de tedbir amaçlı öğrenci yurduna yerleştirildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: Antalya-Manavgat | AA]

Antalya

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor.

Onlarca mahalleyi küle çeviren yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ancak bölgede etkili olan poyraz sebebiyle alevler hızla yayılıyor. Ekiplerin müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamıyor.

Akseki ilçesindeki yangın da rüzgarın etkisiyle büyüdü. O yangında da yine onlarca mahalle alevlere teslim oldu. Yangınlarda evler, ahırlar, tarım alanları ve seralar küle döndü. Yüzlerce büyükbaş hayvanla binlerce küçükbaş hayvan da telef oldu. Gece saatlerinde bir yangın haberi de Gazipaşa ilçesinden geldi. O yangına da ekipler hıza müdahale etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale başlayınca Gazipaşa ilçesindeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Küçük çaplı alevlerin kaldığı bölgede ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA | Mersin]

Mersin

Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerinde çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgede çok sayıda ev tahliye edildi.

Aydıncık ve Gülnar ilçeleri arasındaki Pembecik mahallesinde kızılçam ormanında çarşamba günü çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangın, rüzgarın da şiddetini arttırmasıyla gece saatlerinde ilçe merkezi sınırlarına kadar yayıldı.

Daha önceden tedbir amaçlı boşaltılan bazı evlere kadar sıçradı. Silifke ilçesinde dün sabah saatlerinde Boğsak koyunda başlayan yangın da söndürülmeye çalışılıyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine de yayıldı. Yangın nedeniyle bölgedeki ev, otel ve kamp alanları tahliye edildi.

[Muğla-Marmaris | AA]

Muğla

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Alevlerin tehdit ettiği bazı mahalleler tahliye edildi.

Marmaris Armutalan Mahallesi'nde dün saat 13 sıralarında çıkan yangınla mücadele gece boyu sürdü. Yangın, rüzgarın etkisiyle İçmeler Mahallesi'ne ulaştı.

Bölgedeki bazı otel ve yazlıklar tedbir amacıyla tahliye edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla 1 uçak ve 8 helikopterle havadan müdahale yeniden başladı.

75 arazöz ve iş makinesinin desteğinde çok sayıda orman ekibi, Marmaris'in turistik mahalleleri Orhaniye ve Hisarönü'ne doğru ilerleyen alevlerin önünü kesmeye çalışıyor. Yangının kontrol altına alındığı yerlerde ise tatilciler yazlıklara ve otellere döndü.

[Fotoğraf: Kayseri ]

Kayseri

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını kontrol altına alınmak üzere.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kayseri'de iyiye gidiş var" diyerek yangınla ilgili olumlu gelişmeyi duyurdu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Günaydın, "Yahyalı ilçemizdeki yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir" diyerek görev alan ekiplere teşekkür etti.