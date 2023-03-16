AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Tatar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

10 Mart'ta Kayseri Hacılar'da 4,7 büyüklüğündeki bir depremden sonra bugün de Bolu'nun kuzeybatısında 4,8 hemen onun ardından da sınırlarımız dışında ancak Van'da da hissedilen 5,3 büyüklüğünde merkezüssü İran olan bir başka deprem oldu.

Bugün Bolu'nun kuzeybatısında meydana gelen 4,8'lik deprem, kuzey Anadolu fay zonuna bağlı, küçük ve kısa bir kol üzerinde meydana geldi. Bu tür çok kısa uzanıma sahip faylar üzerindeki depremlerin Marmara'daki fayları tetiklemesi söz konusu değildir. Tamamen farklı fay sistemlerinden bahsediyoruz.

Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof.Dr. Orhan Tatar açıklama yapıyor. https://t.co/h29qrjukrA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 16, 2023

"Yaklaşık 18 bin artçı sarsıntı oldu"

Depremlerin ardından yaklaşık 18 bin artçı sarsıntı oldu. Bunların çoğu tabii hissedilmiyor. 4 ile 5 arasında 505 tane artçı sarsıntı oldu. 5 6 arasındaki artçı sayısı ise 44'e ulaşmış durumda. Tabii bu artçıların azaldığını görüyoruz.

Her zaman olduğu gibi başka depremler de olmaya devam ediyor. 18 bin artçı sarsıntının dışında da farklı bölgelerde meydana gelen yılbaşından günümüze kadar 6 bin civarı deprem var.

"Hiçbir depremin yerini, günün bilmek mümkün değildir"

Önemle vurguladığımız bir şey var, hiçbir depremin saatini, yerini, olacağı günü bilmemiz mümkün değil. Bildiğimiz tek bir şey var. Ülkemiz deprem ülkesi, deprem üretebilecek faylar var. Bunların olağan karşılanması gerekir. Bu anlamda resmi kanallara itibar etmeleri önemli. Doğru bilgiye erişmek herkesin hakkıdır. Bu yüzden sosyal medyadan paylaşım yaparken bu gerçek unutulmamalıdır.

Yapmamız gereken tek şey deprem bölgesindeki acıyı azaltmamız. Oradakilerin normal hayata dönmek en doğal hakkı.

"Heyelan riski var"

Bölgede yaşanan son yağışlardan sonra heyelan riskinin hala olduğunu biliyoruz. Özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatıyorum.