Operasyonun 'sessiz' gücü: Hibrit askeri araçlar

Türkiye’den ve farklı ülkelerden çok sayıda firmayı aynı çatı altında buluşturan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) ilk kez tanıtılan sistemlerden biri de ASSAN Group tarafından üretilen 1000 beygirlik yeni nesil hibrit güç grubu.

Şirketin Genel Müdürü Gürcan Okumuş, zırhlı kara araçlarında yeni bir dönem başlatacağına işaret ettiği bu sistemin yakın zamanda hem Türkiye’de hem de dünyanın farklı coğrafyalarında kullanılabileceğini söyledi.

“Hibrit sistemler askeri alanda çok daha avantajlı”

Hibrit güç grubunun aslında otomotiv sektöründen de bildiğimiz bir konu olduğunu söylüyor Okumuş. Temel mantık aynı olsa da bu teknolojinin askeri alanda çok daha önemli avantajlar getirdiğinin altını çiziyor.

ASSAN olarak hem bu yeniliği hem de sektördeki açığı gördüklerini, buna göre de yeni bir çalışma yaptıklarından bahsediyor. Bu kapsamda geliştirilen hibrit güç grubunun da ilk kez IDEF 2025 kapsamında vitrine çıktığını kaydediyor.

[ASSAN imzalı yeni hibrit güç grubu sahadaki operasyonlara büyük avantajlar sağlıyor. Foto: AA]

“Çok daha verimli bir teknoloji”

Gürcan Okumuş, bazı detaylar da veriyor. Sistemin plug-in olmadığını, akülerin içten yanmalı motorla şarj edildiğini anlatıyor. Bu yeni teknolojiyle 600’ü içten yanmalı, 400’ü de elektrikli motor üzerinden 1000 beygirlik güce ulaşabildiklerine dikkat çekiyor. Karşı tarafın talebine göre bu güç dağılımında da her türlü değişikliği yapabileceklerini vurguluyor.

Hibrit güç grubunun menzil avantajı olduğunu ayrıca çok daha verimli çalıştığını da sözlerine ekliyor Okumuş. Fırtına obüslerinden örnek veriyor ve “Bu platformda hiçbir değişiklik yapmadan bizim yeni tanıttığımız güç grubunu aynı kabin içine entegre edebilirsiniz. Bu büyük bir avantaj.” diyor.

Operasyon bölgesinde sessizce ilerliyor

Gürcan Okumuş, bu noktada ilginç bir parantez açıyor. Sistemin tüm haklarının kendilerinde olduğunu özellikle belirtiyor. Böylece herhangi bir yurt dışı satışı için farklı bir ülkenin engel çıkaramayacağına işaret ediyor.

Yeni nesil hibrit güç grubunun çok farklı kara araçlarında kullanabileceğini de paylaşıyor Okumuş ve sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Elektrikli motorun sessizliği hepimizin malumu… Bizim bu yeni teknolojimiz sayesinde askeri araçlar operasyon bölgesinde 10 dakika boyunca son derece sessiz bir şekilde yer değiştirebilir. Aküler sadece motora güç vermekle de kalmıyor. Acil durumda askeri birliğin elektrik ihtiyacı da bu akülerden karşılanabiliyor.

Dünyada zırhlı kara araçları için hibrit kullanımına yönelik yeni bir trend var. Ülkemizdeki kara aracı üreticileriyle zaten görüşme halindeyiz. Ancak yurt dışı için de temaslarımız başladı. İhracat potansiyeli yüksek bir ürün. Gelecek dönemde Assan imzalı bu teknolojiyi daha çok duyacağız.”