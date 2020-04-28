AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı saat 15.00'te başladı ve 17.00'de sona erdi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

İnsanlık dışı hukuk dışı çok metin gördüm ama Bu Ankara Barosu'nunki kadar hukuk ve insanlık dışı bir metin görmedim. Bu çok çirkin nefret suçu dolu bir metindi.

Açıklama tam bir faşist zihniyet ürünüdür ve tehlikelidir. Laiklik karşıtı bir metindir.

Bazı CHP'lilerin buna destek vermesi çok üzüntü verici ve ürkütücüdür.

(İBB'nin bröşüründeki Alevilik ile ilgili içerik) Bu Alevi kardeşlerimize yönelik bir provokasyondur. Kılıçdaroğlu'ndan bu konu ile ilgili açıklama bekliyoruz.

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