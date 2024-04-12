Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.04.2024 14:57

Ömer Çelik: İsrail'in basın mensuplarını hedef almasını lanetliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazze'de yayın hazırlığı yaparken İsrail'in hava saldırısına uğrayan TRT Arabi ekibine geçmiş olsun mesajı paylaşarak, saldırıyı lanetledi.

Ömer Çelik: İsrail'in basın mensuplarını hedef almasını lanetliyoruz
[Fotograf: AA]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arabi ekibinin de bulunduğu bir grup gazetecinin yaralanmasına yönelik şunları kaydetti;

Gazze Şeridi’nde Filistinlileri acımasızca katleden İsrail ordusunun, bölgedeki insani durumu dünya gündemine taşıyan basın mensuplarını hedef almasını bir kez daha lanetliyoruz.

İsrail ordusu TRT Arabi'yi hedef aldı
İsrail ordusu TRT Arabi'yi hedef aldı

Gazze’deki Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yaparken İsrail tarafından hava saldırısına uğrayan TRT Arabi ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan muhabir Sami Şahada’ya şifa diliyoruz. 

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Ömer Çelik TRT
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Polis Haftası mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:01
Rusya: İstanbul'daki anlaşma, Ukrayna ile müzakerelerin başlatılmasına temel teşkil edebilir
14:50
Manisa'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
14:49
Rusya, Ukrayna'ya 99 askerin cenazesini iade etti
14:30
Yollarda tatil dönüşü hareketliliği başladı
14:59
İsrail ordusu TRT Arabi'yi hedef aldı
14:08
İtalya'da hidroelektrik santralindeki patlamada ölenlerin sayısı 7'ye çıktı
NASA'nın da tanıttığı Kadın Azmağı Deresi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
NASA'nın da tanıttığı Kadın Azmağı Deresi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
FOTO FOKUS
Çakmakla kaçak kontrolü yangınla sonuçlandı
Çakmakla kaçak kontrolü yangınla sonuçlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ