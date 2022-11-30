İzmir’de pazar günü çıkan olaylar sebebiyle yarıda kalan Göztepe-Altay derbisiyle ilgili gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 4’ü serbest bırakılırken, 19’u tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Savcılık 5 şüpheli hakkında da adli kontrol şartlarının uygulanmasını istedi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 24 şüpheliden 19'u tutuklandı. Mahkeme; 5 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

-Olaylı derbide ‘organize’ saldırı nasıl gerçekleşti?

-Şüpheliler fişekli saldırıyı nasıl planladı?



Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe-Altay müsabakası soruşturmasında karar çıktı, 19 kişi tutuklandı. Olayın savcılık fezlekesine @trthaber ulaştı.https://t.co/MdbufBjcKz pic.twitter.com/jsEnMRtiGU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 30, 2022

Savcılık fezlekesine TRT Haber ulaştı

Olaylı derbinin savcılık fezlekesine TRT Haber ulaştı. İşte detaylar;

Savcılık fezlekesinde, şüphelilerin, maçtan bir gün önce taraftarlara dağıtılmak amacıyla bulundurulması ve kullanılması ruhsata tabii olan sis bombası, meşale, işaret fişeği ve torpilleri temin etmek için çalışma yaptıkları belirtildi.

Savcılığın fezlekesine göre, olaydan bir gün önce patlayıcıların ambulans şoförüne teslim edildiği ve patlayıcı teslim edenlerin de maç günü stadın tuvaletindeki çöp kutusuna bırakılan malzemelerin alınarak taraftarlara dağıttığı öğrenildi.

Fezlekede, işaret fişeğinin ise ayrı bir şekilde farklı bir noktadan para verilerek alınarak taraftar otobüsüne sokulduğu bilgisine ulaşıldı. Fişeği atan kişinin bunu otobüsten alarak turnikenin olduğu kısıma gittiği ve turnikenin olduğu yerde kargaşanın oluşmasıyla stada girdiği öğrenildi. İşaret fişeği fezlekede "silah" olarak sayıldı.

Ekipler, 1500 paket patlayıcı madde ele geçirdi, patlayıcılar incelemeye alındı.

Kaleciyi darbeden zanlı tutuklandı

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i köşe gönderiyle yaralayan Mehmet Nihat A., 'kasten öldürmeye teşebbüsten' tutuklandı.

İzmir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve tutuklanan Mehmet Nihat A'nın ifadesine TRT Haber ulaştı.

Mehmet Nihat A'nın burada "Kendimi kaybettim, alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." diyerek kendini savundu.

Karşı tribündeki kayınbiraderini merak ettiği için inmiş saha sonrada o olayı bilinçsizce yaptığını iddia eden taraftar, alkolün etkisinde olduğunu öne sürdü.

"Kaleciye korner direğini alıp saldırmam bilinçli bir şey değildir. Ben karşı taraftaki ambulansa gidip karşı tribünde bulunan kayınbirederimi görmek istedim. O nedenle karşı tarafa doğru gittim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."