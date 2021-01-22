Uzaktan eğitimle geçen birinci yarıyıl bugün sona eriyor. 18 milyon öğrenci üç haftalık tatile girdi. İlkokul ve ortaokul öğrencileri karnelerini dijital ortamda alacak.

Lise öğrencileri ise ilk dönem karne almayacak.

Salgının seyrine göre ikinci yarıyılın 15 Şubat'ta yüz yüze başlatılması planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilden öğrencilerin katılımıyla 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi katıldı.

Bakan Selçuk'un konuşmandan öne çıkanlar:

"Tatil etkinlikleri ile sizler her gün farklı etkinlikler yapabileceksiniz. Burada çok güzel etkinliklerimiz faaliyetlerimiz var. İlkokullara, ortaokullara ve liselere farklı şekilde planladık. Bu etkinliklere bakanlığımızın resmi sayfasından ulaşabilirsiniz."

"Öğretmenlere her zaman teşekkürüm, şükran duygularım var."