Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıya göre, resmi okul öncesi eğitim kurumlarında salgın nedeniyle tatil edilen zamanlarda veliden aidat talep edilmeyecek.

Ancak, 6-10 Nisan'da yapılması gereken ikinci dönem ara tatilinin, koronavirüs nedeniyle 16-20 Mart'a alındığı için bu tarihlerde aidat alınacak.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği, diğer zamanlarda ise veliden herhangi bir ücretin talep edilmemesi gerektiği kaydedildi.