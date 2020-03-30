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Okul öncesine aidat muafiyati
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Eğitim Bakanlığı, "resmi okul öncesi eğitim kurumları" aidatları için devreye girdi. Ara tatil hariç salgın nedeniyle tatil edilen zamanlarda aidat talep edilmeyecek.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazıya göre, resmi okul öncesi eğitim kurumlarında salgın nedeniyle tatil edilen zamanlarda veliden aidat talep edilmeyecek.
Ancak, 6-10 Nisan'da yapılması gereken ikinci dönem ara tatilinin, koronavirüs nedeniyle 16-20 Mart'a alındığı için bu tarihlerde aidat alınacak.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği, diğer zamanlarda ise veliden herhangi bir ücretin talep edilmemesi gerektiği kaydedildi.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı meb koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 18:18
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