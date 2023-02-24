Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
OHAL ilan edilen illerde öğretmenlere yer değişikliği hakkı
Milli Eğitim Bakanlığı, deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde görev yapan öğretmen ve bakanlık personeline yer değişikliği hakkı tanındığını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yılda 2 kez yapılan mazeret tayininin bu yıl deprem nedeniyle 3’e çıkarılması kararlaştırıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı, OHAL ilan edilen illerde görevli öğretmen ve MEB personeline ilişkin yer değişikliği hakkı tanıdı.
Bakanlıkça yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı, bu yıl üçe çıkarıldı. Ayrıca, personelden eşini veya çocuğunu deprem nedeniyle kaybedenler ile kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını belgelendirenler de yer değiştirme başvurusu yapabilecek.
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Etiketler: Deprem Milli Eğitim Bakanlığı OHAL
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