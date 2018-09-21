Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi Protokolü imzalandı

Çocuklarda Trafik Bilincinin Geliştirilmesi için İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) arasında protokol imzalandı.

Mevcut durumda ilkokul 4'üncü sınıflarda Trafik Güvenliği Dersi, haftada 1 saat veriliyor. Buna ek olarak protokolle; trafik bilinci okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde yer alan derslerde de kazanım olarak yer alacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ailenin kontrolünü çocuktan başlatacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise trafik bilincinin bilgi meselesi değil, görgü meselesi olduğunu söyledi.

TRT'nin, öğrencilerin trafik bilincinin gelişimine katkı vereceğini söyleyen Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdürü İbrahim Eren, "Bu amaçla çizgi filmler, diziler ve programlar yapacağız." dedi.

"Ailenin kontrolünü çocuktan başlatacağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çocukların eğitimi bana göre gelecekteki kazaların azaltılması için çok önemlidir. Ailenin kontrolünü çocuktan başlatacağız. Sürücü davranışlarını değiştirmek kolay değil, ancak her biri sürücü adayı çocuklarımıza şimdiden doğru alışkanlıklar vermek elbetteki bizim için çok daha kolay bir yöntem. Bunun için Milli Eğitim Bakanımızla koordineli bir şekilde yürüttüğümüz eğitim projelerine TRT'nin de desteğini alarak bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz." dedi.

"Trafik bilinci bilgi meselesi değil, görgü meselesi"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hedefimiz içi kontrol. Biz bunu 4. sınıftaki trafik dersi gibi zorunlu süreçlerle değil, biz bunu gönül süreciyle yapmayı hayal ediyoruz. Bunun bir bilgi meselesi değil, görgü meselesi olduğunun farkındayız. İçişleri Bakanlığımız polis ablalar abilerimizle bizim çocuklarımızın elele tutuşarak gerçekleştirdiği bu proje çok önemli. Çünkü bu elele tutuşarak yapabileceğimiz bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

"TRT, çizgi film ve dizilerle trafik bilincine katkı verecek"

Trafik Bilincinin Geliştirilmesi Protokolü İmza Töreni'ne katılan bir başka isim de TRT Genel Müdürü İbrahim Eren oldu.

Eren, TRT'nin, öğrencilerin trafik bilincinin gelişimine katkı vereceğini söyledi. "Bu amaçla çizgi filmler, diziler ve programlar yapacağız" dedi.

TRT Genel Müdürü Eren, "İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda yapmış oldukları ve bu proje çerçevesinde yapacakları çalışmaları TRT olarak desteklemek milletimize, izleyicilerimize, dinleyicilerimize iletmek bizim için bir vazife olduğu kadar bir gurur vesilesidir. Çocuklarımız televizyon, gençlerimiz ise mobil cihazlar başında hiç olmadığı kadar vakit geçiriyorlar. Geçirilen vakit her geçen gün artıyor. Biz de yapacağımız çizgi filmlerle, dizilerle ve programlarla çocuklarımızın ve gençlerimizin trafik bilincinin gelişmesine katkı sağlayacağız. TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan, "Rafadan Tayfa" trafik denetçisi olacak ve kırmızı düdüğuyle yolda yanlış yapanları denetleyecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber