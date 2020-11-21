Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 446'ıncı gününde devam ediyor.

Bingöl'den gelen Hüpriye İğne ve Mehmet İğne çifti, 7 yıl önce 20 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen oğulları Nurullah için, Diyarbakır'ın Sur ilçesinden gelen Sultan Öz de 4 yıl önce 19 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Hasan için eyleme dahil oldu.

"Çocuğumu kandırdılar götürdüler"

[Anne İğne, 7 yıldır oğlundan haber alamıyor.]

Diyarbakır annelerinin eylemini televizyondan gördükten sonra eyleme katılmaya karar verdiklerini söyleyen İğne, evladını çok aradığını anlattı:

"Çok üzüldük, çok çektik. Dayanamadık ve artık buraya geldik. Allah'tan bir umut buraya geldik, belki oğlumuz gelir. Yavrum artık dayanamıyoruz. Çok zaman geçti. Çocuğumu kandırdılar götürdüler."

"Ne gecem, ne gündüzüm var"

Anne Sultan Öz, Kürtçe yaptığı konuşmada daha önce 3 defa HDP İl Başkanlığı binasına geldiğini ve bir sonuç elde edemediğini söyledi, evladına çağrı yaptı:

[Anne Sultan Öz de oğlu Hasan için eyleme katıldı.]

"Oğlum Allah rızası için senden rica ediyorum, dön gel. Oğlum, baban senin hasretinden hasta düştü. Ne gecem, ne gündüzüm var. 24 saat boyunca kafamda seninle konuşuyorum. 24 saat boyunca 'Hasan, Hasan' diyorum. İnşallah Allah, bizi evlatlarımıza kavuşturur."

Eğitim Bir Sen'den annelere ziyaret

Eğitim Bir Sen İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Yusuf Sabaz ile Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir de anneleri ziyaret ederek desteklerini iletti.