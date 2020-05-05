İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı Nisan ayında yapılan operasyonlarla ilgili rakamları açıkladı. Buna göre;

Nisanda kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapıldı" dedi.

Nisanda kırsal alanda 3'ü büyük, 27'si orta çaplı toplam 8 bin 163, şehirlerde de 252 operasyon yapıldı.



Yurt içindeki terörist sayısı ilk kez 500'ün altına düşürüldü. Böylece yurt içindeki terörist sayısı 492'ye indi.

Nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi.

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