Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 17:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
NATO'nun gönderdiği deniz karakol uçağı Türkiye'ye ulaştı
NATO’nun Türkiye’ye Yönelik Güvence Tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personeli ve M28B 1R Bryza deniz karakol uçağı, Adana’daki 10’uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, NATO'nun Türkiye'ye Yönelik Güvence Tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askeri personeli ve 1 adet M28B 1R Bryza deniz karakol uçağının, 14 Nisan tarihinde Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştığı belirtildi.
NATO’nun Türkiye’ye Yönelik Güvence Tedbirleri kapsamında gönderdiği Polonya askerî personeli ve 1 adet M28B 1R Bryza deniz karakol uçağı, 14 Nisan 2021 tarihinde Adana’daki 10’uncu Tanker Üs Komutanlığına ulaştı.#MSB #TSK pic.twitter.com/SjytfMJkHD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı NATO
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