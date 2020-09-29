Türkiye ve Yunanistan heyetleri 6'ncı kez NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı bugün Türkiye saatiyle 14.00 itibarıyla NATO Karargahı'nda başladı.