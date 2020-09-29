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NATO'da 6'ncı Türkiye-Yunanistan toplantısı 14.00'te
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantılardan 6'ncısının bugün 14.00 itibarıyla başlaması planlanıyor.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Türkiye ve Yunanistan heyetleri 6'ncı kez NATO Karargahı'nda bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı bugün Türkiye saatiyle 14.00 itibarıyla başlayacak.
Etiketler: nato Türkiye-Yunanistan 6'ıncı toplantı doğu akdenizSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 11:01
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