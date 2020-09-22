Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de olası çatışma riskini bertaraf etmeye yönelik NATO görüşmeleri sürüyor.

Türk ve Yunan askeri yetkililer bugün 5'inci kez Brüksel'deki NATO Karargahı’nda bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görüşmesi sonrası Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmeler 4 hafta önce başladı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre toplantının bugün 13.00 itibarıyla başlaması planlanıyor. Toplantıda bir kez daha Türk ve Yunan yetkililer toplantıda ayrıştırma usulleri ele alınacak.

Genel Sekreter Stoltenberg, iki NATO üyesinin kazara sıcak çatışmaya girmesini önleyecek bir mekanizma kurulması gerektiğini söylemiş, askeri yetkililer arasındaki teknik görüşmelerin Almanya arabulucuğundaki siyasi müzakerelere de katkı sağlamasını umduğunu açıklamıştı.