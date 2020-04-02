NATO tarihinde bir ilk gerçekleşiyor, Dışişleri Bakanları Toplantısı bugün, COVID-19 salgını nedeniyle video telekonferans yöntemiyle yapılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılacağı toplantının ana gündem maddesi koronavirüs salgını olacak.

Toplantıda ayrıca, Afganistan'daki ve Irak’taki durum ile İttifakın siyasi rolünün güçlendirilmesi başta olmak üzere NATO’nun gündeminde bulunan konular görüşülecek.