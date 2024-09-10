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Gündem
TRT Haber 10.09.2024 13:55

Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu dereye çıkan yol ve bölgedeki tüm kamera kayıtları incelemeye alındı. Narin’in kaybolduğu bildirilen 21 Ağustos günü Eğertutmaz deresine giden patikada, kırmızı bir otomobilin saat 15.40 ile 16.30 arasında 50 dakika boyunca park halinde olduğu tespit edildi.

Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

Narin’in, en son 21 Ağustos günü saat 15.15’te eve giderken okulun güvenlik kamera görüntüsüne yansımıştı. Karadan ve havadan arama çalışmaları devam ederken 19’uncu gün 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni, mahalleye yakın mesafeden geçen Eğertatmaz Deresi’nde üzeri taşla örtülmüş ve çalılarla gizlenmiş şekilde çuval içerisinde bulundu.

Devam eden soruşturmada yeni detaylara TRT Haber ulaştı.

Kırmızı otomobil itirafçıyı yakalattı

Çok yönlü sürdürülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Narin’in cansız bedeninin bulunduğu dereye çıkan yol ve bölgedeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Saniye saniye incelenen kamera görüntülerden Narin’in kaybolduğu bildirilen 21 Ağustos günü Eğertutmaz deresine giden patikada, kırmızı bir otomobilin saat 15.40 ile 16.30 arasında 50 dakika boyunca park halinde olduğu tespit edildi. Ekipler, plakasını tespit ettikleri kırmızı otomobili bulup sürücüsü sıva ustası N.B.’ye ulaştı. Yapılan sorguda N.B., Narin’in cansız bedenini nasıl amcadan alıp, dereye gömdüğünü anlattı.

Öte yandan N.B. bugün Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Jandarma Genel Komutanlığı, Meta şirketinden amca ve sıvacının silinen Whatsapp konuşmalarını istedi. Ancak olumsuz yanıt aldı.

Soruşturma kapsamında gözaltındaki 23 şüphelinin çapraz sorguları devam ediyor.

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