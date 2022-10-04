Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ankara’da gerçekleşen müzisyen Onur Şener cinayeti ile ilgili olarak, olayda isimleri geçen İlker Karakaş ve Ali Gündüz'ün 2012 yılında KPSS ile Bakanlık tarafından gerçekleştirilen yazılı/sözlü sınav sonuçlarına göre İş Müfettişi Yardımcısı olarak kamu görevine atandıkları belirtildi.

İş Müfettişi kadrosunda bulunan adı geçenlerin herhangi bir idari görevi bulunmamakta olduğu ifade edilen açıklamada, "Devam eden adli süreç dışında Bakanlığık tarafından gerekli tahkikat ivedilikle başlatılarak ilgililer kamu görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Müziyen Şener'in öldürülmesiyle ilgili 3 tutuklama

Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu semti Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener'in grubun isteğini reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanmıştı.