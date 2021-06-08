Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 18:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin aşılanması başlıyor
[Fotoğraf: AA ]
Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşılanmaya başlayacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından aşılamada yeni dönemin başladığını duyurdu.
Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021
Buna göre, müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olacak.
Bakan Koca, paylaşımında "Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin" dedi.
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